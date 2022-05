.

শ্ৰীকাকুলাম জিলাৰ সন্থাবোম্বালী মণ্ডলৰ এম. সুন্নাপল্লী গাঁৱৰ সমুদ্ৰতীৰলৈ ঢৌৰ সৈতে এটা মন্দিৰ উটি অহা পৰিলক্ষিত হয় (A shrine was came with waves in Andhra) ৷ মন্দিৰটো সমুদ্ৰ তীৰৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে ৰছীৰে বান্ধি উঠাই আনে ৷ ড্ৰামেৰে নিৰ্মিত এখন নাৱত উটি আহিছিল মন্দিৰটো (Temple came to the shores of Srikakulam by waves) ৷ সমুদ্ৰ আৰক্ষীয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত জানিব পাৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইয়াক পৰীক্ষা কৰে ৷ সেই মন্দিৰটো আমাৰ দেশৰ নে আন কোনো দেশৰ পৰা অহা এই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ মন্দিৰটো চাবলৈ চাৰিওফালৰ গাঁওবোৰৰ মানুহে তাত ভিৰ কৰে ।