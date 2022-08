.

জোনাইত বুঢ়ী সুতিঁ নদীত নিখোজ এজন Published on: 3 hours ago

জোনাইত সংঘটিত শোকাবহ ঘটনা । জোনাইৰ বুটী সুঁতি নদী সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ লওতেই নদীৰ মাজত নিখোজ হৈ পৰে এজন লোক(A man missing in the Burhi Sutti river in Jonai) । নিখোজ হোৱা লোকজনৰ নাম কৈলাশ শৰ্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ব্যক্তিগৰাকীৰ সন্ধানত SDRF আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্ত বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰনৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই নিখোজ কৈলাশ শৰ্মাৰ । ইফালে কৈলাশ শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ মাজত উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল ।