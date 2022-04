.

ম'বাইল এপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি প্ৰধান শিক্ষকৰ আত্মহত্যা Published on: 1 hours ago

অসমৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকসকলক বিদ্যালয়ৰ উপস্থিতিকে ধৰি বিভিন্ন তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ম'বাইল এপ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে । ইতিমধ্যে ম'বাইল এপৰ জৰিয়তে বিদ্যায়লৰ প্ৰধান শিক্ষককে ধৰি আন সহযোগী শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তথ্য প্ৰতিদিনে প্ৰকাশ কৰি আহিছে । বিশেষকৈ প্ৰধান শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ৰ সকলো তথ্য অনলাইনৰ জৰিয়তে নিতৌ প্ৰকাশ কৰিব লাগে । মুঠতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া ডিজিটেলাইজ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে (School work in Assam has been digitized)। কিন্তু এই ম'বাইল এপ ব্যৱহাৰ কৰাটো বহু শিক্ষকৰ বাবে সমস্যাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । বহুতে এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিব নজনাৰ বাবে হতাশাত ভূগিছে । এইবাৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে বাছি ল'লে আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পন্থা (A headmaster committed suicide in Lakhimpur)। এই ঘটনা লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ সন্তপুৰ গাৱঁৰ । ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ মৃতদেহ শনিবাৰে তেওঁৰ বাসগৃহৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হয় । চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ মৃতদেহ । প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে ছুইচাইট নোটত উল্লেখ কৰা মতে বিদ্যালৰ কামৰ হেঁচা আৰু ম'বাইলৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই তেওঁ এই চৰম পন্থা হাতত লৈছে (Cannot use mobile app headmaster commits suicide)। প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলতে এতিয়া শোক ছাঁ পৰিছে ।