.

Har Ghar Tiranga: বাক্সাৰ মুছলপুৰত সমবায় সমিতিৰ সজাগতা সমদল Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰে হাতত লোৱা "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচী ৰূপায়নত পিছ পৰি ৰোৱা নাই বাক্সা জিলাও(75th Year of Independence Day of India) ৷ বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত বহুমুখী সমবায় সমিতিসমূহে মঙলবাৰে "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এক সজাগতা সমদল বাহিৰ কৰে ৷ বাক্সা জিলা সমবায় সমিতিৰ সহঃ পঞ্জীয়ক জগদীশ তালুকদাৰে কয় যে, স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে হাতত লোৱা "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা"(Har Ghar Tiranga) কাৰ্যসূচী ৰূপায়নত সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগে ৷ তেওঁ সকলো ৰাইজক নিজ ঘৰৰ সন্মুখত জাতীয় পতাকা লগোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷ মুছলপুৰ সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ৯ টা সমবায় সমিতিয়ে উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুছলপুৰৰ মাজেৰে সমদলটো উলিয়ায়(Har Ghar Tiranga celebrate at Baksa) ৷