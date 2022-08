.

জোনাইত আৰক্ষীৰ শেনচকুৰ মাজত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত

দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস(75 years of Independence) উদযাপনৰ বাবে জোনাইতো পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । জোনাইৰ গান্ধী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰক্ষী, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পেৰেড প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে(Independence day Celebration at Jonai) । স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়চোৱাত মহকুমাটোত যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাটমূলক কাম-কাজ সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহকুমা প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে । জোনাই মহকুমাৰ সদৰ চহৰলৈ সোমোৱা বাট-পথসমূহত আৰক্ষীয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি ৰখাৰ লগতে যান-বাহনসমূহত তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে(Security tightened at Jonai before Independence Day) |