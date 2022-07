.

কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত পুনৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Assam Police against narcotics) । ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ দক্ষিণ কেউটিগাঁৱৰ পৰা জব্দ ত্ৰিশ হেজাৰ নিচা জাতীয় ইয়াবা টেবলেট(Police anti-drug operation in Karimganj) । আছাব উদ্দীন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হয় নিষিদ্ধ এই টেবলেটখিনি । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহৰ বাবে মজুত কৰা হৈছিল টোবলেটখিনি । গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত সোমবাৰে পুৱতি নিশা অভিযান চলায় পাথাৰকান্দি আৰক্ষীয়ে আৰু ত্ৰিশ হেজাৰ ইয়াবা টেবলেট সহ ড্ৰাগছ মাফিয়া আছাব উদ্দীনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(One arrested with 30 thousand narcotic tablets) । জব্দকৃত ড্রাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য এক কোটিৰো অধিক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।