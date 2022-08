.

তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে শিল-বালি কঢ়িওৱা 3 খন ডাম্পাৰ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়(3 dumpers carrying illegally-mined stone, sand seized) । এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মঙলবাৰে নিশা গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে কৰায়ত্ব কৰে ডাম্পাৰকেইখন । ডাম্পাৰকেইখনে চালান আৰু বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে শিল-বালি সৰবৰাহ কৰিছিল ৷ জব্দকৃত ডাম্পাৰকেইখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে ক্ৰমে, AS 25 FC 1137, AS 25 EC 7835 আৰু AS 25 EC 4750 ৷ আৰক্ষীয়ে ডাম্পাৰকেইখনৰ লগতে ড্ৰাইভাৰ হেন্দিমেনসহ ৫জনক আটক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়(5 people arrested at Goreswar) ৷ উলেখ্য যে বৰনদীৰ বুকুৰ পৰা প্ৰতিদিনে অবৈধভাৱে শিল বালি সৰবৰাহ হৈ আহিছে । এই অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰে যদিও বনবিভাগে কোনো গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷