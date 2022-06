.

দুলীয়াজানত বুধবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন অইল ইণ্ডিয়া বাছ ৷ দুলীয়াজানৰ জালনী অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিৰ দ’ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন(Bus falls into gorge at Duliajan) । ফলত বাছখনত থকা অইলৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী দ্বীপ সোনোৱাল আৰু অভিজিত ৰাজখোৱা গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (2 people injured after bus falls into gorge at Duliajan) । আহত অইলৰ কৰ্মচাৰী দুজন সম্প্ৰতি দুলীয়াজান অইল ইণ্ডিয়া হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।