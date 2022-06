.

ৰঙিয়াত বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুজন কিশোৰক Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰঙিয়াৰ চেপ্তিত অঘটন ৷ বাঢ়নী পানীয়ে (Flood at Rangia) উটুৱাই লৈ গ’ল দুজনকৈ কিশোৰক ( 2 Boys Swept Away by Flood Waters in Rangia) । সন্ধানহীন হোৱা কিশোৰ দুজন হৈছে চাপনীয়াৰ সতীশ দাসৰ পুত্ৰ জুমন দাস (১৫) আৰু চেপ্তিৰ হেমেন দাসৰ পুত্ৰ হিমাংশু দাস (১৫) । দুয়োজনে প্ৰেমদা শিৱনাথ বিদ্যাপীঠৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ । বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই কিশোৰ দুজনৰ । উপস্থিত একাংশ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, চাৰিজন বন্ধুৱে চাৰ্চ পাব্লিক স্কুলৰ সন্মুখেৰে যোৱা পথটোৰে গৈ ভিডিঅ’ কৰি থাকোতেই প্ৰৱল সোঁতে দুয়োজনক উটুৱাই লৈ যায় ।