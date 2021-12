.

পুৰুষৰ ৰূপত ভাও দি যোৰহাটত মহিলাই মুহিলে দৰ্শকৰ মন Published on: 26 minutes ago



মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমূল্য সৃষ্টি ভাওনা (Bhaona incredicble creation of Mahapurush Sankardeva) এসময়ত অকল পুৰুষ সকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তথা অভিনয় কৰি আহিছিল । কিন্তু কালৰ গতিত এতিয়া মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অনুপম সৃষ্টি ভাওনা মহিলা সকলৰ দ্বাৰা সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়(Women took part in Bhaona) । যোৰহাটৰ তৰাজান ত্ৰিবেনী মহিলা নাট্য গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা গৰখীয়া দ'ল ৰংগমঞ্চৰ বাকৰিত পৰিবেশন কৰা হয় মহাপুৰুষীয়া নাট শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম পুতনাৰ মুক্তি লাভ (Women played bhaona in Jorhat) । প্ৰতিটো ভাৱত স্থানীয় মহিলা সকলে কৰা অভিনয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে উপস্থিত দৰ্শকক ।