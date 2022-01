.

Wild Elephant Menace: বছৰৰ অন্তিম নিশা কলিয়াবৰত চলিল বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ Published on: 12 minutes ago



কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ (Wild elephants of Kaziranga national park) জাকে কলিয়াবৰৰ ভিন্ন স্থানত নিশা প্ৰায়েই সন্ত্ৰাস চলায় আহিছে । বাদ পৰি নৰ’ল শুকুৰবাৰৰ দিনটোও বছৰৰ অন্তিমটো নিশাও কলিয়াবৰৰ কেইবাখনো গাঁৱত চলিল বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ (Wild elephant attack in villages of Kaliabar) ৷ কলিয়াবৰৰ গোমোঠা গাঁও, শেনচোৱাকে ধৰি সোণাৰি-কামাখ্যা গাঁৱত পুৱতি নিশা বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি বিধস্ত কৰে আহত হ’ল মহিলা ৷