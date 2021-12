.

দেৰগাঁৱৰ ৰাজপথত অকস্মাতে জ্বলি উঠিল ডাম্পাৰ

দেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী বাদুলিপাৰত জ্বলি উঠিল এখন ডাম্পাৰ (truck burnt at badulipar) ৷ নুমলীগড়ৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী AS03 CC 0866 নম্বৰৰ ডাম্পাৰখন পথত ৰখাই থোৱাৰ অৱস্থাতে জ্বলি উঠে ৷ উল্লেখ্য যে, বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰখন চলাই নিওঁতে ডাম্পাৰৰ ভিতৰত তাঁৰ জ্বলা উমান পাই চালকে ডাম্পাৰখন ৰখাই দিয়ে ৷ চালকসহ সকলো ডাম্পাৰখনৰ পৰা নামি অহাৰ পাছতেই জ্বলি উঠে ডাম্পাৰখন ৷ অৱশ্যে কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই উক্ত ঘটনাত ৷ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হ’ল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে (truck burnt due to short circuit at badulipar) ৷ পিছত ঘটনাস্থলীত স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত কৰে ৷