হেল'মেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত অভিযান Published on: 1 hours ago



হেল'মেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰোহী সকলৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান(Mission Against Traffic Rule Breakers in Sivasagar) । শিৱসাগৰ নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে হেল'মেট পৰিধান নকৰা চালকক জৰিমনা বিহাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়ে (Heavy penalty for not wearing helmets) । হেল'মেটৰ লগতে প্ৰদূষণ, বীমা আদিকে ধৰি সকলো নথি পৰীক্ষা কৰি নথি সম্পূৰ্ণ নথকা সকলক জৰিমনা বিহে । উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰৰ দিনটোত হেল'মেট পৰিধান নকৰা আৰু নথি-পত্ৰ নথকা বাইক আৰোহীক সকলক ১ লাখ ৬৬ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহে শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহন বিভাগে ৷