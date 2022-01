.

ডিব্ৰুগড়ত সান্ধ্য আইনৰ সুযোগ লৈ চলিছে চোৰৰ দপদপনি



ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক’ভিডৰ সংহাৰী ৰূপ (Covid Cases increasing in Assam) ৷ ক’ভিডৰ এই জটিল পৰিস্থিতিৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন (Nights curfew in Assam) ৷ সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড়টো বাহাল আছে নৈশ সান্ধ্য আইন (Nights curfew in Dibrugarh) ৷ পিছে নৈশ সান্ধ্য আইনৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যত চলিছে চুৰি কাণ্ড (Incident of theft increases during the night curfew in Assam) । শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ত নৈশ সান্ধ্য আইনৰ সুযোগ লৈ চলিছে গৰু ছাগলী চোৰৰ টিঘিল ঘিলনি (Theft Incident during the night curfew in Dibrugarh) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ লেকাইত AS06 K 1166 নম্বৰৰ ইন্দিকা ভিষ্টা নামৰ এখন বাহনত স্থানীয় ৰাইজে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে তিনিটাকৈ ছাগলী ৷ অৱশ্যে পুৱতি নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বাহনখনত থকা চোৰে পলায়ন কৰে । লগে লগে উত্তেজিত ৰাইজে চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত হোৱা ইন্দিকা ভিষ্টা বাহনখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে ৷ ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাত গাভৰু পথাৰ আৰক্ষীয়ে তিনিটাকৈ চুৰি গৰু উদ্ধাৰ কৰে । পিছে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰাৰ আগতেই গাড়ীসহ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় চোৰে ।