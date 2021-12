.

Swahid Divas observes : পাঠশালাত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্রীয় শ্বহীদ দিৱস উদযাপন Published on: 1 hours ago



আজি শ্বহীদ দিৱস । অসমৰ অস্বিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনৰ শ্বহীদ সকলক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে এই দিনটোতে উদযাপন কৰি অহা হয় শ্বহীদ দিৱস (Assam observes Swahid Divas across the state) । শুকুৰবাৰে বজালী জিলাৰ পাঠশালাৰ আজাদ ভৱনতো উদযাপন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস(Swahid Divas observed in Pathsala) ৷ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৌজন্যত(asom jatiyatabadi yuba chatra parishad observes Swahid divas) আৰু বজালী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এই কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে পৰিষদৰ সভাপতি ৰানা প্ৰতাপ বৰুৱা, সম্পাদক পলাশ চাংমাই, উপ-সভাপতি ভৱেশ কাকতিৰ লগতে আন আন বিষয়ববীয়া ৷ শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠানটোত পতাকা উত্তোলন কৰে পৰিষদৰ সভাপতি ৰানা প্ৰতাপ বৰুৱাই ৷ লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম আন্দোলনৰ 855 গৰাকী শ্বহীদৰ বেদীত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে পৰিষদৰ সম্পাদক পলাশ চাংমাই আৰু কা' আন্দোলনৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে উপ-সভাপতি ভৱেশ কাকতিয়ে ৷ ইয়াৰ পাচতে এখন স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ এই সভাত এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় ৷