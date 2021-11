.

Two Bangladeshi Arrested : নৈশ বাছৰ পৰা আটক দুই সন্দেহজন নাগৰিকক Published on: 1 hours ago



কৰিমগঞ্জৰ চূড়াইবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুই সন্দেহজনক নাগৰিকক (Suspected Nationals Detained) ৷ চূড়াইবাৰী আৰক্ষী(Churaibari Police search operation at night super) য়ে নিশা এখন যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছত তালাচী চলাই সন্দেহজনক এই দুই নাগৰিকক আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা মতে, আটকাধীন লোক দুজন বাংলাদেশী মূলৰ (Suspected Bangladeshi citizen at Karimganj) ৷ জানিব পৰা মতে, বাংলাদেশৰ গোপালগঞ্জৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা আখাউৰা সীমান্তৰে(Akhaora border in Tripura) ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে লোক দুজনে । কলিকতা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত AS-01HC-6269 নম্বৰৰ এখন নৈশ বাছৰ পৰা আটক কৰা হয় লোক দুজনক ৷ লোক দুজনৰ নাম ক্ৰমে, মাসুম বিল্লা (১৮)আৰু শেখ বাপ্পি (৩৩) ।