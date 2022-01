.

Illegal liquor seized at Majuli : মাজুলীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা



ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে মাজুলীতো তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে সুৰা বিৰোধী অভিযান ৷ সোমবাৰে এক গোপন তথ্যৰ পম খেদি মাজুলী জেংৰাইমুখ আৰক্ষীয়ে মোৱামাৰি গাঁৱৰ অজিত পেগু নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলাই অবৈধভাৱে বিক্ৰীৰ বাবে অনা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে (Strict action against illegal sale of liquor) ৷ এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে 16 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে (Illegal liquor seized at Majuli) ৷ লগতে সুৰা ব্যৱসায়ী অজিত পেগুক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত দুটা সপ্তাহত মাজুলীক সুৰামুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য চলোৱা অভিযানত জেংৰাইমুখ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 1,738 টা অবৈধ সুৰাৰ বটল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Illegal liquor seized by Jengaimukh Police) ৷ অবৈধ বিলাতী সুৰাৰ বিৰুদ্ধে জেংৰাইমুখ থানা (Jengaimukh Police Station) ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপৰ সকলোৱে শলাগ লয় ৷