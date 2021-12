.

Har Ghar Dastak Campaign : কৰ'ণাক খাতিৰ নকৰে কৰুণাই



তেওঁ ক'ভিড-১৯ৰ ভেকচিন নলয় । স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে বুজাইছে, জিলা উপায়ুক্তয়ো ধমক দিছে । তথাপিও তেওঁ নিজৰ কথাত নাচোৰবান্দা । ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনোপধ্যেই মান্তি নহয়(Shopkeeper refused for covid vaccine in Nalbari) । কৰ'ণা মহামাৰীলৈও ভয় নাই এইজন কৰুণাৰ । নলবাৰীৰ এই কৰুণা বৰকটকী নামৰ ব্যৱসায়ীজনক ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ বাৰুকৈয়ে লটিঘটি হ'ল স্বাাস্থ্যকৰ্মীৰ । দৰাচলতে নলবাৰীত দোকানে দোকানে ব্যৱসায়ী আৰু দোকানত কৰ্মৰত আন লোকসকলক ভেকচিন প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে(Covid-19 vaccination drive in Nalbari) । এই টীকাকৰণ অভিযানৰ সময়ত স্বাস্থকৰ্মীসকলৰ লগত আছে উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকন, নলবাৰী জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক উমেশ ফাংচু । কিন্তু অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে দলটোৱে এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় । কৰুণা বৰকটকী নামৰ ব্যৱসায়ীজনে ক'ভিড-১৯ ভেকচিন ল'বলৈ অমান্তি হয়(Nalbari Shopkeeper refused to take vaccine) । মহামাৰীৰ সংক্ৰমণক লৈও তেওঁ শংকিত নহয় । তেওঁ কয় যে, "মৰিলেও মৰিম ! বাচি থাকি কৰিম কি ?" তেওঁৰ এনে ব্যৱহাৰত অতিষ্ঠ হৈ ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰিলে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়াৰো ধমক দিয়ে । কিন্তু ব্যৱসায়ীজন নিজৰ কথাত অটল । তেওঁ উপায়ুক্তক স্পষ্টকৈ কয় যে, "দোকান বন্ধ কৰিলেও কৰক ! তথাপি নলও ক'ভিড ভেকচিন" । তেওঁৰ কাণ্ডত উপায়হীন হৈ পৰে উপায়ুক্তৰ লগতে চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল । স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু উপায়ুক্তই ভেকচিন গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । কিন্তু কৰুণা বৰকটকীয়ে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অমান্তি হয় । ফলত উপায়ুক্তগৰাকীৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল বিমোৰত পৰে ।