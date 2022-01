.

ৰঙিয়া মহাবিদ‍্যালয়ত ছাত্ৰীক আত্মৰক্ষাৰ বাবে সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ Published on: 29 minutes ago



সাম্প্ৰতিক সময়ত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে নাৰীজনিত অপৰাধৰ সংখ্যা (Crime against women) ৷ তেনে সময়তে নাৰীয়ে আত্মৰক্ষাৰ কৌশলৰ বিষয়ে জ্ঞাত হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কথা বুলি বিবেচিত হৈছে । এই দিশত এখোজ আগুৱাই এক সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰঙিয়াৰ এখন মহাবিদ্যালয়ে । মহাবিদ্যালয়খনৰ একাংশ ছাত্ৰীক আত্মৰক্ষাৰ বাবে এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে (Self defence workshop in Rangia College) ৷ অধ্যয়নৰ লগতে ছাত্ৰী সকলে যাতে পথত কোনো উদণ্ড যুৱকে জোকালে অথবা আক্ৰমণ কৰিলে ছাত্ৰী সকলে নিজকে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ে ৷ দিনে দিনে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়খনে ৷ বৰ্তমানৰ জটিল সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়খনৰ এনে এক কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা বাবে সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে ।