ৰূপকোঁৱৰৰ অমৰ সৃষ্টিক সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ Published on: 1 hours ago



অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, লেখক তথা বোলছবি নিৰ্মাতা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি ৭১ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস (Death anniversary of Jyoti Prashad Agawala) ৷ এই উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে শিল্পী দিৱস (Silpi Divas celebrates in Assam) ৷ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি ঠায়ে ঠায়ে শিল্পী দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে(Silpi Divas celebrates in memory of Jyoti Prashad Agarwala) ৷ ইফালে আজি শিল্পী দিৱস উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীনগৰস্থিত বাসভৱনত মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পমাল্যৰ্পন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰে শিল্পী গৰাকীক স্মৰণ কৰে(Sarbananda Sonowal pays Tribute to Jyoti Prashad Agarwala)। উল্লেখ্য যে সংবাদমাধ্যৰ যোগেদি নব প্ৰজন্মক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অমৰ সৃষ্টিক সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷