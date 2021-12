.

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এশিঙীয়া গঁড়ৰ পৰ্যটকৰ বাহনত আক্ৰমণৰ চেষ্টা Published on: 18 minutes ago



কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান(Kaziranga National Park)ত জীপ চাফাৰীলৈ যোৱা পৰ্যটকৰ এটা দলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা এটা গঁড়ৰ (Rhino rushed to Tourist group in Kaziranga) ৷ কাজিৰঙাৰ কঁহৰা ৰেঞ্জত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা লৈ আহিল প্ৰকাণ্ড গঁড়টো । প্ৰায় ডেৰ কিল’মিটাৰ পৰ্যন্ত পৰ্যটকৰ জীপখন খেদি আহিছিল গঁড়টোৱে ৷ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটোৰ ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল(Viral Video of Kaziranga National Park) হৈ পৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৷