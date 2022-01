.

নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত চলি আছে কীৰ্তিকমল বৰা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ শুনানি Published on: 35 minutes ago



নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত চলি আছে কীৰ্তিকমল বৰা এনকাউণ্টাৰৰ(Student Leader Shot by Police in Nagaon) তদন্তৰ শুনানি (Public Hearing of Kirtikamal Bora encounter) । নগাঁও আৰক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰত্যক্ষদর্শীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে তদন্তৰ দায়িত্বত থকা ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে । অসুস্থতাৰ বাবে কীৰ্তিকমল বৰাৰ মাতৃয়ে দিব পৰা পৰা নাই সাক্ষ্য। কীৰ্তিকমল বৰাৰ পিতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকৰ সাক্ষ্যও গ্ৰহণ কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই । সাত দিনৰ ভিতৰতে তদন্তৰ (Inquiry on Nagaon encounter) প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।