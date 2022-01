.

Lat Mandal arrested in Dibrugarh: লাট মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে দুদিনীয়া কৰ্মবিৰতি সতীৰ্থৰ Published on: 24 minutes ago



ডিব্ৰুগড় পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ লাট মণ্ডল বিভূতি ভুষণ কৰ্মকাৰক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত (Protest against Lat Mandal's arrest in Dibrugarh) দুদিনীয়া কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মণ্ডল সকলে । সদৌ অসম মণ্ডল কাননগো সন্মিলনীৰ আহ্বানত দুদিন ধৰি কৰ্ম বিৰতি পালন কৰিব তেওঁলোকে ৷ শুকুৰবাৰে , মণ্ডল গৰাকীক বিনাচৰ্তে মুক্তিৰ দাবী জনাই চাবুৱা ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত মণ্ডল সকলে অৱস্থান ধৰ্মঘট (Protest in Chabua revenue circle) কৰি চাবুৱা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ যোগেদি ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।ইফালে এই কৰ্মবিৰতিৰ ফলত সমগ্ৰ জিলা খনতে ৰাজহ বিভাগৰ কামকাজত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । উল্লেখ্য যে ,মাটি দালালিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ডিব্ৰুগড় চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ লাট মণ্ডল বিভূতি ভূষণ কৰ্মকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে (Dibrugarh police arrests lat mandal for illegal activities) । ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত পঞ্জীভূত 25/22 নম্বৰ গোচৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 409 ধাৰাত rw section 7 PC Act ৰ অধীনত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ থকা কৰ্মচাৰীজনক ।