ভূমি বিবাদক লৈ ৰঙিয়াত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এজন লোকৰ



মাটিৰ সমস্যাৰ সমাধান নোহোৱাক লৈ মঙলবাৰে ৰঙিয়াৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এজন লোকে(Protest against circle officer in Rangia) । প্ৰফুল্ল কলিতা নামৰ লোকজনে কেইবাটাও প্ৰশ্ন সম্বলিত এখন হোৱাইট ব'ৰ্ড ডিঙিত ওলোমাই বিক্ষেভ প্ৰদৰ্শন কৰে । দিলীপ ভূঞা নামৰ তৰণী এজনৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰফুল্ল কলিতাৰ পিতৃ বাবুৰাম কলিতাৰ নামত পঞ্জীয়ন হৈ থকা মাটিৰ ভুৱা নথি-পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি মাটিখিনি হস্তগত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দিলীপ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে(Prafulla Kalita stages protest over land issue) । ১৯৭০ চনত নামজাৰি হোৱা মাটিখিনিৰ নতুন দলিল ১৯৭২ চনত পুনৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ তোলে প্ৰফুল্ল কলিতাই । আনহাতে, ব্যক্তিজনে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে, ৰঙিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই পক্ষপাতমূলকভাৱে বাবুৰাম কলিতাৰ নামত নামজাৰি হৈ থকা মাটিখনি তেওঁৰ নামত নাই বুলি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে । আনহাতে, দিলীপ ভূঞাই প্ৰফুল্ল কলিতাৰ সকলো অভিযোগ নস্যাৎ কৰাৰ উপৰিও প্ৰফুল্ল কলিতাক মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলিহে অভিহিত কৰে । যিহেতু ঘটনাটো আদালতৰ বিচাৰাধীন সেয়েহে আদালতৰ ৰায় মানি ল'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । জানিব পৰা মতে, দুয়োৰে ঘৰ ৰঙিয়াৰ নিকটৱৰ্তী তৰণী অঞ্চলত ।