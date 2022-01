.

Preparation for Bhogali Bihu : টিংখাঙত ভোগালীৰ আকৰ্ষণৰ মূল কাৰণ টাইটানিক Published on: 2 hours ago



পদুলিমূখত হেঁপাহৰ ভোগালী ৷ চেনেহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উচাহ-উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (Preparation for Bhogali Bihu at Assam) ৷ ব্যস্ততাৰ যেন অন্ত নাই জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ ৷ পিঠা-পনাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে আখলত বাঢ়িছে ব্যস্ততা ৷ গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া একত্ৰিত হৈ আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে ভেলাঘৰ ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টিংখাঙতো ভোগালীক আদৰিবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাইজে ৷ ভোগালীৰ প্ৰাকক্ষণত টিংখাঙৰ শ’লগুৰি গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুকেন্দ্ৰিক ব্যস্ততা (Magh bihu preparation starts at Tingkhong) । শ’লগুৰি পথাৰত ৰাজহুৱাভাৱে ভোগালী বিহু উদযাপনৰ বাবে দিনে-নিশাই প্ৰস্তুতিত লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ ৷ গাঁৱবাসীয়ে মিলি-জুলি উৰুকাৰ নিশা আনন্দ স্ফুৰ্তি কৰাৰ উদ্দেশ্য, একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে সাজি উলিয়াইছে এক বিশেষ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ ৷ নৰাৰে গাঁৱৰ যুৱকসকলে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে টাইটানিক আৰ্হিৰ এখন জাহাজ । এই বৃহৎ আকাৰৰ জাহাজখনে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ব্যস্ততাৰ মাজতে কঁকাল ভাঙি এপাক বিহু মাৰি আনন্দ-উল্লাসত মতলীয়া হৈ পৰিছে সকলো ৷