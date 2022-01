.

ভোগালী বিহু উপলক্ষে মাজুলীত পিঠা আৰু জলপান সজোৱা প্ৰতিযোগিতা Published on: 33 minutes ago



ভোগালী বিহু উপলক্ষে মাজুলীৰ নতুন চামগুৰি নৱজোতি মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত কৰা হয় পিঠা আৰু জলপান সজোৱা প্ৰতিযোগিতা (pitha and jalpan competition at Majuli) । কেইবাখনো গাঁৱৰ মহিলাই এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে (decorating pitha and jalpan competition) । উক্ত অনুষ্ঠানটোত অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় । উঠি অহা প্ৰজন্মক ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানৰ (decorating pitha and jalpan competition at Majuli) আয়োজন কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে আয়োজক সমিতিয়ে । পিঠাপনা-জলপান সজোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অসমীয়া পৰম্পৰাৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰয়াস কৰে নতুন চামগুৰি নৱজ্যোতি মহিলা সমিতিয়ে ।