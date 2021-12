.

ছাত্ৰ সন্থাই আধ্যাত্মিক আন্দোলন বহু আগতেই কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল: ড৹ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামী Published on: 14 minutes ago



আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱত হেৰাই যাব ধৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতি পুনৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ বাবে সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা আয়োজন কৰা ভাওনা সমাৰোহখনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান(Closing Ceremony of Bhaona Samaroh organized by AASU) ত উপস্থিত থাকে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী(Auniati Satra Satradhikar Pitambar Dev Goswami) ৷ ভাওনা সমাৰোহ(Bhaona Samaroh at Namrup)ত অংশগ্ৰহণ কৰি সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে ভাওনা আধ্যাত্মিকতাৰ এক অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম বুলি মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ লগতে আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাই আমাৰ সমাজখনক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰাখে বুলি উল্লেখ কৰি আছুৰ এই উদ্যোগৰ শলাগ লয় ৷ তেওঁ লগতে ছাত্ৰ সন্থাই যদি এই ধাৰা সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে তেন্তে অসমৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি নাইকীয়া হৈ পৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ।