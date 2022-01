.

বালিজুৰি কাজিৰঙাত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰে নৱবৰ্ষক আদৰণি Published on: 2 hours ago



1938 চনতে বৃটিছে নিৰ্মাণ কৰা কাজিৰঙাৰ বালিজুৰিস্থিত এটা গীৰ্জাত নৱবৰ্ষক আদৰাৰ মানসেৰে ভোজ-ভাতৰ আয়োজন কৰে স্থানীয় ৰাইজে (Villagers of Balijuri organised a feast to welcome new year) ৷ চাৰি-পাঁচখন গাঁৱৰ লোকে একেলগ হৈ মৎস্য চিকাৰ কৰি নতুন বছৰটিক আদৰণি জনায় ৷ (Community fishing by Balijuri people) মৎস্য চিকাৰৰ পিছত ৰাইজে সমবেত হৈ এসাঁজ লগে-ভাগে খোৱাৰ পৰম্পৰা অতীজৰে পৰাই চলি আহিছে এই বালিজুৰি অঞ্চলত (Tradition of eating in Balijuri Church in new year) ৷ যাক লৈ শনিবাৰৰ পুৱাৰে পৰা ব্যস্ত হৈ পৰে পুৰুষ-মহিলাসকল ৷ পুলিবাগান গোৱৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বালিজুৰিত পলহা, জাল, লাহনি, জাকৈ আদি সঁজুলিৰে ৰাইজে মাছ ধৰে(Community Fishing is a tradition in Balijuri) ৷ যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত এনেদৰে চাৰি-পাঁচখন গাঁৱৰ লোকে সমবেত হৈ ভোজ-ভাত খোৱাটো আজিৰ সমাজৰ বাবে এক বিৰল নিদৰ্শন ৷