Celebrating Bhogali Bihu :পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি কাকজানবাসীৰ মাঘ বিহু উদযাপন Published on: 2 hours ago



উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মেজি জ্বলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সকলোৱে(Burning of Meji in Assam)। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাঘ বিহু উপলক্ষ্যে টীয়কৰ কাকজানৰ বামকুকুৰাচোৱাতো ঠিক একেই আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল(People celebrating Bhogali Bihu in Assam)৷ পুৱাই গাঁৱৰ বয়োজেষ্ঠসকলে হৰিধ্বনি দি বুঢ়া মেজি জ্বলাই সকলোৰে কুশল কামনা কৰে ৷ লগতে মঘীয়া জুইৰ ওম লৈ মেজিৰ কাষত গঞা ৰাইজে ল'লে জলপানৰ জুতি(People celebrating Bhogali Bihu at Kakojan) । উল্লেখযোগ্য যে, পূৰ্বৰ পৰা বামকুকুৰাচোৱাৰ গঞা ৰাইজে এনেদৰেই মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে । ইফালে মেজি জ্বলোৱা পৰ্বৰ পিছতে দিনৰ ভাগত টেকেলী ভঙা, ৰচী টনা, দৌৰ, পিছল খুটাত বগুৱা আদি পৰম্পৰাগত খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে সন্ধিয়াৰ ভাগত স্থানীয় শিল্পীসকলৰ সমাহাৰেৰে এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও আয়োজন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তাসকলে ।