.

Illegal coal smuggling in Assam : লিডুৰ কয়লা ছিণ্ডিকেটৰ ভিডিঅ' ৰাজহুৱা বিৰোধী দলপতিৰ Published on: 4 minutes ago



অসমত ক’তোৱেই অবৈধ কয়লা সৰবৰাহ হৈ থকা নাই বুলি বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰাৰ পিছত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (Leader of the opposition Debabrata Saikia)ই কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ৰাজহুৱা কৰিছিল এটা বিশেষ ভিডিঅ' । য'ত নিশাৰ অন্ধকাৰত মাৰ্ঘেৰিটাত কিদৰে কয়লাৰ ছিণ্ডিকেট অবাধে চলি আছে (Illegal coal smuggling in assam) তাৰ কেতবোৰ দৃশ্য দেখা গৈছিল । সেই ভিডিঅ'টোৰ জোকাৰণি মাৰ নৌযাওতেই বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে ৰাজহুৱা কৰে দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' । নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ ছিণ্ডিকেট চক্ৰটোৱে লিডুৰ পৰা কেনেকৈ এক বিশেষ কুপনৰ জৰিয়তে কয়লা সৰবৰাহ কৰি আহিছে সেয়া ধৰা পৰিছে এই ভিডিঅ'টোত । চাওক বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে ৰাজহুৱা কৰা কয়লা ছিণ্ডিকেটৰ দ্বিতীয়টো বিশেষ ভিডিঅ' ।