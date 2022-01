.

Anti Drugs Mission by Nalbari Police : ধাৰাবাহিকভাৱে নলবাৰী আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী Published on: 2 hours ago



দেওবাৰে নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰিলে এজন সৰবৰাহকাৰীক (Drugs peddler arrested at Nalbari) ৷ উল্লেখযোগ্য যে, জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছকে ধৰি অন্যান্য নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিয়মীয়া তালাচী (Anti Drugs Mission by Nalbari Police) অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে দেওবাৰে AS 14 H 9837 নম্বৰৰ এখন পালচাৰ বাইকৰ পৰা নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু কৰেক্স নামৰ কফ চিৰাপৰ বটল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আলাউদ্দিন আলী নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ ৷ চহৰখনৰ মাজমজিয়াৰ জিলিঙনি চ’কত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আলাউদ্দিনক ৷ নলবাৰীৰ সমীপৱৰ্তী এলেঙীদলৰ আলাউদ্দিনে দীৰ্ঘদিন ধৰি গোপনে চলাই গৈছিল ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ ৷ সম্প্ৰতি নলবাৰী থানাৰ আলহী হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আলাউদ্দিন ৷