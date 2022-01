.

Cannabis seized at Kaliabor : কলিয়াবৰৰ লক্ষণাবন্ধাত ভাঙসহ এজন আটক



ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নিচা বিৰোধী অভিযান(Operation against narcotics) ৷ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা বিৰোধী অভিযান তীব্ৰ কৰি তোলাৰ সমান্তৰালকৈ উলুৱনী আৰক্ষীয়েও অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰৰ উলুৱনী থানাৰ অন্তৰ্গত লক্ষণাবন্ধাত উলুৱনী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাং জব্দ কৰে (Cannabis seized at Kaliabor) ৷ ঘটনা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে আমনিৰ প্ৰবাদ দেৱনাথ আৰু বাবুল দাসৰ লগতে আন এগৰাকী ভাং সৰবৰাহকাৰীয়ে লক্ষণাবন্ধা গাঁৱৰ মাজেৰে আমনিলৈ মটৰ চাইকেলেৰে তীব্ৰ গতিৰে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ বাহনৰ মুখা-মুখি হয় ৷ ফলত ভাং সৰবৰাহগৰাকী তিনিজনে কাষতে থকা বিল এখনত জপিয়াই পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোতেই প্ৰবাদ দেৱনাথ নামৰ ভাং সৰবৰাহকাৰীজনক উলুৱনী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি মটৰ চাইকেলখনত তালচী চলাই প্ৰবাদ দেৱনাথৰ বেগৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাং জব্দ কৰে (One arrested for trafficking cannabis at kaliabor) ৷ অৱশ্যে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আমবাগনাৰ বাবুল দাস আৰু আনজন সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে সৰবাৰহকাৰীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷