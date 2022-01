.

ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা শিৱসাগৰীয়াই আৰম্ভ কৰিলে নতুন বছৰ Published on: 26 minutes ago



নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত আজি শিৱসাগৰীয়া ৰাইজে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৈতে উদযাপন কৰে (New year celebration in Sivasagar) । দৈনন্দিন কৰ্মব্যস্ততা তথা হতাশা হুমুনিয়াহক একাষৰীয়া কৰি আজি বৃহৎ সংখ্যক ৰাইজে পৰিয়াল তথা আপোনজনৰ সৈতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দিনটো পালন কৰিলে । শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ৰংঘৰৰ বাকৰি, তলাতল ঘৰ প্ৰাঙ্গন আদিৰ লগতে দিচাংমুখ, দিখৌমুখৰ বিভিন্ন বনভোজথলী সমূহত আজি ব্যাপক জনসমাগম হোৱা দেখা যায় (New year celebration historical places of Sivasagar) । একাংশ লোকে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাজ তৃপ্তিৰে খাই আনন্দ উছাহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই পৌৰাণিক কৃতি চিহ্ন, বনভোজথলী সমূহ ভ্ৰমণ কৰি অনাবিল আনন্দত ডুব যোৱা দেখা যায় ।