.

Myanmar Refugees sneaks into Mizoram: জুন্টাৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ মিজোৰামত সোমাইছে ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী Published on: 44 minutes ago



উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পুনৰ সোমাইছে ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী (Myanmar refugees sneaks into Mizoram) ৷ ম্যানমাৰ সৈন্যৰ আক্ৰমণত অতিষ্ঠ হৈ পুনৰ মিজোৰামত সোমাইছে ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী (Myanmarese refugee enters Mizoram due to violence) ৷ দেশখনৰ চাগাইনত জুন্টা সৈন্যৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে বহু চীন আৰু জৌ জনগোষ্ঠীৰ লোক (Civilians killed by military Junta in Sagain region) ৷ ম্যানমাৰৰ জুন্টা সৈন্যই জ্বলাই দিছে চীন জনগোষ্ঠীৰ লোক সকলৰ ঘৰ আৰু গাঁও বেচৰকাৰী হিচাব মতে, মিজোৰামত এই মূহুৰ্তলৈকে আশ্ৰয় লৈছে ২০০০০ ত কৈও অধিক ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী ৷ মিজোৰামৰ চাম্পাই আৰু লাংতলাই জিলাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ এইসকল শৰণাৰ্থীৰ প্ৰসংগত ইতমধ্যে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জৰামথাংগাইৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে ৷ অৱশ্যে, ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী সকলৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়াও ওলোৱা নাই কোনো যথোপযোগ্য সমাধান ৷