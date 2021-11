.

Exclusive Interview with MLA Rupak Sarma : ক'লে উন্নয়নৰ ইতিহাস ৰচনাৰ কথা !



মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দেশৰ শীৰ্ষ পাঁচখন ৰাজ্য(Top five states in the country )ৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত থাকিব অসম । ই টি ভি ভাৰতৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যদা লাভ কৰা বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা(Exclusive Interview with MLA Rupak Sarma)ই । বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটে(Assam Cabinet at Bongaigaon) সত্ৰৰ বেদখলকৃত ভূমিৰ জৰীপৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া কমিটিত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যদাসহ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ৷ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যদা প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ দলীয় কৰ্মীসকল । বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক উষ্ম আদৰণি জনায় দলীয় কৰ্মীয়ে । ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই সদৰি কৰে তেওঁৰ আগন্তুক পৰিকল্পনা ।