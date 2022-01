.

Republic Day Celebration in Golaghat : গোলাঘাটত উদযাপন 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস Published on: 25 minutes ago



সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গোলাঘাটতো ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন কৰা হয় 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস (Republic Day Celebration in Golaghat) । গোলাঘাটৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে । গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পালন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষীৰ পেৰেডৰে সন্মান জনোৱা হয় (Sanjay Kisan honoured with a parade after flag hoisting) । ক’ভিড-19 ৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবছৰ দেশে অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিছে গণৰাজ্য দিৱস (Republic day amidst Covid-19) ৷ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী বাতিলৰ বাবে পেৰেডত অংশ লোৱা নাই স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৷