বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতি (Politics over land encroachment of Barpeta Satra)। বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে প্ৰশাসনক বাধা দি পুনৰ এবাৰ চৰ্চিত হৈছে (MLA Sheraman Ali in controversy)। শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰা স্থানত খুটি পুতিছিল । কিন্তু নিশা সেই স্থানত উপস্থিত হৈ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে সেই খুটি উভালি দিছিল আৰু তাত কোনো উচ্ছেদ হ'ব নোৱাৰে বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল । বিধায়কগৰাকীৰ এই কাৰ্যক বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ শাসকীয় বিজেপিৰ একাংশ নেতাইও নেতাগৰাকীক কথাৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ মতে শ্বেৰমান আলীয়ে নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহক আকৃষ্ট কৰাৰ পলিচী বনাইছে । সত্ৰ বেদখল কৰা কিছুমান মানুহে আধ্যাত্মিকতাক বিশ্বাস কৰি আঁতৰি গৈছে কিন্তু নাস্তিক শ্বেৰমান আলীয়ে সত্ৰৰ মাটিত যাব নালাগিছিল বুলিও কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁৰ মতে সত্ৰত গৈ খুটি উঠোৱা বাবে নিশ্চিতভাৱে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হ'ব শ্বেৰমান আলী । ইফালে শ্বেৰমান আলীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে শ্বেৰমান আলী থাকে নে নাই নিশ্চয়তা নাই কিন্তু স্বাভিমানী ভাৰতীয় আৰু স্বাভিমানী অসমীয়া জীয়াই থকালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ থাকিব ।