Me Dam Me Phi: ধেমাজিত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত মে ডাম মে ফিত মুখ্যমন্ত্ৰী Published on: 21 minutes ago



আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফি (Mae Dam Mae Phi) । টাই ধৰ্মীয় লোকসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মে-ডাম-মে-ফি ধেমাজিৰ হাবুঙত(Mae Dam Mae Phi celebrated in Dhemaji) কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় । আহোম ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি পালন কৰা সামাজিক পৰম্পৰাগত উৎসৱ (Mae Dam Mae Phi is one of important festival observed by Tai Ahom) কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপিত এই মে-ডাম-মে-ফিত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta biswa sarma at Dhemaji) ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰায় 3 কোটি টকীয়া নৱনিৰ্মিত "হলুংহফি " আৰু " চাওৰেন " আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ লগতে আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগতে পৰ্যটন বিষয়ক কেইবাটাও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ এই অনুষ্ঠানত স্থানীয় বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (Education Minister Ranoj Pegu at Dhemaji) , সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা (Minister Bimal Bora at Dhemaji) , ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহন , বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন , মানবেন্দ্ৰ ডেকা , আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি লিটুল বুঢ়াগোহাঁই , অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাশতাধিক লোক উপস্থিত থাকে ৷