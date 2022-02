.

Massive fire in Amguri: আমগুৰি বৰছিলাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড Published on: 33 minutes ago



আমগুৰিৰ বৰছিলাত সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive Fire Incident of Amguri) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় বৰছিলা চাহ বাগিচাৰ লক্ষীমপুৰ বস্তিৰ মহেশ ৰাজপুট নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহটো ৷ শুকুৰবাৰে সংঘটিত হোৱা এই সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় দুই লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জাহ যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে (Massive fire breaks out in Amguri) ৷ অৱশেষত স্থানীয় লোকসকলৰ তৎপৰতাত এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও তাৰ আগতেই জুইত সম্পূৰ্ণ ৰূপে জাহ যায় মহেশ ৰাজপুটৰ বাসগৃহটো ৷