Massive fire at Naharkatia : নাহৰকটীয়াত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড Published on: 3 hours ago |

Updated on: 30 minutes ago

মঙলবাৰে নিশা নাহৰকটীয়াত সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire at Naharkatia) ৷ নাহৰকটীয়া চহৰৰ সমীপত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোত তিনিটাকৈ বাসগৃহ জ্বলি ভষ্মীভূত হয় (Three house destroy in massive fire) ৷ জিতু লাইন হোটেলৰ সমীপৰ ৰাম মূৰ্তি শ্বাহ, ৰীতা মাহাতো আৰু অৰ্জুন শ্বাহ নামৰ ব্যক্তি তিনিগৰাকীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । জানিব পৰা মতে, ঘটনাৰ সময়ত ব্যক্তি তিনিজনৰ বাসগৃহত উপস্থিত নাছিল কোনো লোক ৷ শ্ব’ৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সূত্ৰপাত হোৱা জুইৰ বাবে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোত তিনিটাকৈ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণ ঘটে ৷ যাৰ বাবে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে (Fire incident at Naharkatia) জুয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নাহৰকটীয়াৰ দুলীয়াজান অইল, নামৰূপ আৰু টিংখাঙৰ পৰা অহা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পৰিয়াল কেইটাৰ মূল্যৱান নথি-পত্ৰ, বয়-বস্তুৰ লগতে প্ৰায় ১৫ লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি জুইত জাহ যায় ৷