Massive Fire Incident of Majuli: মাজুলীৰ ভকতচাপৰিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড Published on: 1 hours ago



মাজুলীৰ ভকতচাপৰিৰ উলুপামত সংঘটিত হ’ল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Massive Fire Incident of Majuli) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় এখন গেলামালৰ দোকান ৷ গংগাধৰ মিলি ন‍ামৰ ব্যক্তিজনৰ গেলামালৰ দোকানত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ সম্পত্তি জাহ যায় । ন‍ামনি মাজুলীৰ ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ উলুপ‍াম গাৱঁত নিশা প্ৰায় ১১ বাজি ৩০ মিনটত সংঘটিত হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Major fire broke out in Majuli) । অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি পোৱাৰ আগতেই জুইত সম্পূৰ্ণ ৰূপে জাহ যায় গেলামালৰ দোকান খন । অৱশ্যে কি কাৰণত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেই বিষয়ে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷