লুৰিণজ্যোতি গগৈ Published on: 17 minutes ago



আগন্তুক পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ টঙালি বান্ধিছে অসম জাতীয় পৰিষদে । নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে যাৱতীয় ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে দলটোৱে । এই কথা সদৰি কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে (Lurinjyoti Gogoi on Municipal Board Election) । চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মাহমৰা সমষ্টিৰ খুমটাই চাহ বাগিচা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত দেওবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদj মাহমৰা সমিতিৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি নেতাগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে । তেওঁঁ কয়, অসমৰ ৯৯ খন পৌৰসভাত ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাম-কাজ আৰম্ভ হৈছে । স্থানীয় দল-সংগঠনসমূহক লগত লৈ কেনেদৰে কাম কৰিব সেই সকলো বিষয় পৰ্যালোচনা কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে সুকীয়া কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে । মুঠৰ ওপৰত আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচনত ভাল ফল দেখুৱাব বুলি একপ্ৰকাৰ দাবী কৰে অসম জাতীয় পৰিষদ (AJP is ready for municipal board election) ৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷