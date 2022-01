.

Leopard killed in Golaghat: গোলাঘাটৰ সুন্দৰপুৰত নাহৰফুটুকী হত্যা Published on: 14 minutes ago



গোলাঘাটৰ সুন্দৰপুৰত নাহৰফুটুকীক হত্যা (Leopard killed in Golaghat)। বকিয়াল খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ বিজুলী চাহ বাগিচাৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ ওপৰত বাঘটোৱে আক্ৰমণ কৰাত চাৰিজন শ্ৰমিক গুৰুত্বৰ ভাৱে আহত হয় (Leopard attacks tea garden workers) । আহত শ্ৰমিক কেইজন বিশাল মাঝি, ধনীৰাম চুৰন, ৰামেশ্বৰ মাঝি আৰু দীপক লাক্ৰা । গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজনক গোলাঘাটৰ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰা বাঘটোক শ্ৰমিকসকলে হানিখুচী হত্যা কৰে (Leopard killed by villagers at Sundarpur area in Golaghat) । ঘটনাৰ খবৰ পাই গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হৈ মৃত বাঘটো উদ্ধাৰ কৰে ।