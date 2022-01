.

Large Quantity of Illegal Wood Seized: কোকৰাঝাৰত চেগুন কাঠ সহ ট্ৰাক জব্দ Published on: 1 hours ago



কোকৰাঝাৰৰ বিছমুৰীত জব্দ কৰা হ’ল বৃহৎ পৰিমাণৰ চেগুন কাঠ (Large quantity of illegal wood seized in Kokrajhar) ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ হল্টুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বিছমুৰী ৩১ নং (গ) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বনবিভাগৰ দলে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এখন ট্ৰাকৰ লগতে অবাধভাৱে সৰবৰাহ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চেগুন কাঠ ৷ উল্লেখ্য যে, হল্টুগাঁও বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰ অজয় নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বত সোমবাৰে নিশা চলোৱা এক অভিযানত অৰুণাচলৰ পৰা পাঞ্জাৱ অভিমুখী এখন ১৪ চকীয়া PB 02 DF 7504 নম্বৰৰ ট্ৰাকত চেগুন কাঠখিনি কঢ়িয়াই লৈ গৈ থাকোতে বন-বিভাগৰ দলটোৰ হাতত ধৰা পৰে ট্ৰাকখন (Forest Department seized wood in Kokrajhar) ৷ ট্ৰাকখনৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক চেগুন কাঠ জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাকখনো জব্দ কৰে বন-বিভাগৰ দলটোৱে ৷ জব্দকৃত কাঠ খিনিৰ মূল্য আনুমানিক প্ৰায় ৩ লাখ টকা হ’ব বুলি বন বিভাগৰ লোকে জানিবলৈ দিছে ৷