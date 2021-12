.

বাঘজান কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত জন এনাৰ্জিক অইলে পুনৰ খনন দায়িত্ব দিয়াক লৈ ক্ষোভ আছুৰ Published on: 9 minutes ago



বাঘজান কাণ্ডৰ মুল অভিযুক্ত জন এনাৰ্জি(John energy the responsible company for Baghjan tragedy) নামৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীটোক অইলে পুনৰ দুটা খাদত খননৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতে ৰাজ্যযুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে( John energy to start mining again in two trenches) । বাঘজান কাণ্ড(The Baghjan tragedy)ৰ পাছত বাঘজানৰ ৰাইজে ন্যায় লাভ নকৰোঁতেই পুনৰ জন এনাৰ্জি নামৰ কোম্পানীটোক খননৰ দায়িত্ব দিয়াত ক্ষোভ প্ৰকাশ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ(AASU against John Energy) । দেওবাৰে দুলীয়াজানত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি অইল ইণ্ডিয়াক এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ(AASU general secretary Shankar Jyoti Baruah) । বাঘজান কাণ্ডৰ পাছত জন এনাৰ্জিৰ বিৰুদ্ধে অইল ইণ্ডিয়াই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ; কিন্তু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই কিয় পুনৰ এই বিতৰ্কিত কোম্পানীটোক খননৰ নিবিদা অইল ইণ্ডিয়াই দিব লগা হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উখাপন কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই । অইল ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ বিষয়াই নিজৰ লাভৰ স্বাৰ্থত পুনৰ জন এনাৰ্জিৰ দৰে বিতৰ্কিত কোম্পানীক ঠিকা দিয়া বুলি অভিযোগ কৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই । অইল ইণ্ডিয়াই এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে ৰাইজৰ সহযোগত অইল ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ।