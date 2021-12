.

নলবাৰীত হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই জলালে আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিকৃতি Published on: 22 minutes ago



ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ কামাখ্য সম্পৰ্কীয় বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাচতে উত্তাল ৰাজ্য (Kamakhya temple controversy of Aminul Islam) ৷ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কামাখ্যাৰ মাটি ঔৰংজেৱ দান দিয়া বুলি কোৱাৰ পিচতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন ৷ মঙলবাৰে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে জিলা সদৰৰ গ’ল পাৰ্কত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Protest against Aminul Islam at Nalbari) ৷ সংগঠনটোৱে বিধায়ক গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাৱী জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন শ্ল’গানৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিবেশ । ইপিনে নলবাৰী সদৰ থানাত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ নলবাৰী জিলা সমিতয়ে ৷