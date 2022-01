.

প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোজাইত উপস্থিত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ



হোজাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত বিত্ত, সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ (For the first time Assam finance minister visits Hojai on her way to Haflong) । আজি হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম মন্ত্ৰীসভাৰ তৃতীয়খন কেবিনেট বৈঠক (Cabinet meeting of the Assam Government in Haflong) । ইতিমধ্যে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী-আমোলা ৷ এইমৰ্মে মঙলবাৰে নিশা হাফলঙত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ (Finance Minister Ajanta Neog at Haflong) ৷ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ তৃতীয়খন কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মঙলবাৰে হাফলঙলৈ যোৱাৰ পথত হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৷ এই সভাত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যৰ লগতে হোজাইত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ৷ লগতে জিলাখনৰ এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বুজ লয় ৷ জিলাখনৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত আৰু অনিয়ম হ’বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, প্ৰতিখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰত চকু থাকিব বিভাগৰ । ইয়াৰ পিছতে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকী ডিমা হাছাওলৈ ৰাওনা হয় ।