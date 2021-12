.

Massive Fire at a dairy farm : অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু 7 জনী গাইৰ



ডিব্ৰুগড়ৰ লেকাই ঠাকুৰথানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । বিনোদ ফুকন নামৰ ব্যক্তিৰ জাৰ্চি গাইৰ ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভষ্মীভূত(Fire at a dairy farm in Dibrugarh)। খেৰৰ মেজিত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ । ২২ জনীকৈ উন্নত প্ৰজাতিৰ গৰুৰ ভিতৰত ৭ জনী গৰুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ(Cattle dies of fire in Dibrugarh) । মাত্ৰ ৪ জনী জাৰ্চি গৰুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে । প্ৰায় ১৫ লাখ টকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা । ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড় অগ্নিনিৰ্বাপন বাহিনীৰ ৪ খনকৈ বাহনে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুই । অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।