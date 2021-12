.

ETV Bharat Exclusive interview : কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতিৰ ৰাজু বৰাৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ Published on: 1 hours ago



কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি ৰাজু বৰাৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (Exclusive interview with KMSS president Raju Bora) ৷ কা’ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰ (Demand for repeal of CAA) পৰা এক ইঞ্চিও বিচলিত নোহোৱাৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তিৰ সভাপতি গৰাকীৰ ৷ লগতে বৃহৎ নদী বান্ধ, ভূমি পট্টা প্ৰদান আদি বিষয়তো আন্দোলন কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজু বৰাই ৷ চাওক সবিশেষ...