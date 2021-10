.

হালোৱাটিঙত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী Published on: 3 hours ago



শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ হালোৱাটিঙত বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ তিনিটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সৰবৰাহকাৰীকেইটা হালোৱাটিঙৰ দিদুল মেচ, নাগালেণ্ড টিজিটৰ টেম্পু আও আৰু টীয়া আও । আৰক্ষীয়ে হালোৱাটিং থানাৰ অন্তৰ্গত হালোৱাটিং বজাৰৰ দিদুল মেচৰ ঘৰত অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী তিনিটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা প্ৰায় ৬০ হাজাৰ টকাৰ মূল্যৰ ১৬ টা হেৰ'ইনৰ পেকেট আৰু ১৩২ টা চেমপেক্স টেবলেট জব্দ কৰে । সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা দুখনকৈ বাহনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । জব্দ কৰা বাহন দুখন ক্ৰমে AS 03 AF 0499 নম্বৰৰ এখন বিলাসী বাহন আৰু AS 03 C 0075 নম্বৰৰ এখন মটৰ চাইকেল বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ । উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি হালোৱাটিঙত ড্ৰাগছ, হেৰ'ইনসহ চেমপেক্স টেবলেটৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল । এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ৷